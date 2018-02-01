LG анонсировала стиральную машину с двумя барабанами

1 февраля 2018, 14:15

Компания LG Electronics (LG) анонсирует выход на украинский рынок инновационной стиральной машины серии TWINWash с двумя барабанами.

Фирменные технологии LG, элегантный дизайн, эргономичная форма и панель управления, которая расположена на люке из закаленного стекла – главные отличительные характеристики модели FH6G1BCH2N/FH8G1MINI3.

Новая стиральная машина LG серии TWINWash – это основное отделение и мини-отделение для различных опций стирки. Основное отделение предназначено для стирки до 12 кг и сушки до 8 кг белья, а в мини-отделение можно поместить до 2 кг вещей.

Пользователи смогут одновременно загружать белье в два барабана и стирать вещи, которые требуют различных типов стирки – в зависимости от цвета и структуры ткани, объемные вещи и вещи небольшого размера. Кроме того, благодаря одновременной загрузке двух партий белья и использованию в основной стиральной машине функции TurboWash, новая модель серии TWINWash позволяет сократить время стирки до 49 минут1. Также TWINWash оснащена технологией эко-гибридной сушки EcoHybrid, благодаря которой пользователь может сам выбирать способ сушки одежды: конденсационный или с помощью обдува тыльной стороны барабана холодным воздухом.

Благодаря инновациям и технологиям LG, реализованным в данной стиральной машине, высокое качество стирки белья обеспечивается за счет инверторного мотора с прямым приводом, алгоритма стирки белья 6 motion, а также технологий TrueSteam и TurboWash. Особое внимание стоит уделить передовой технологии LG – стирке белья с помощью пара, которая получила название TrueSteam. TrueSteam помогает устранить до 99,9% аллергенов, а функция «Освежить» работает как «домашняя химчистка» – за 20 мин разгладит складки и устранит неприятные запахи.

Мини-стиральная машина (нижнее отделение) рассчитана на загрузку до 2 кг белья и имеет ряд преимуществ. Так, в отличие от основной стиральной машины, барабан мини-отделения расположен горизонтально. Также нижняя стиральная машина использует несколько движений алгоритма стирки 6 motion, что гарантирует более качественную стирку любого изделия. А бесшумную работу LG TWINWash™ обеспечивает инверторный мотор с прямым приводом.

Новая стиральная машина LG TWINWash оснащена модулем подключения к Wi-Fi. Скачав специальное приложение Smart ThinQ, пользователь легко сможет управлять и изменять ранее заданные настройки и загружать дополнительные программы. А с помощью программы Smart Diagnosis самостоятельно проводить диагностику поломок без обращения в сервисный центр.

Стиральная машина LG серии TWINWash, модель FH6G1BCH2N/FH8G1MINI3 в белом цвете, появится в продаже на рынке Украины с 1 февраля 2018 года.