HYUNDAI NOVA (WMD 9425) - новая двухбарабанная стирально-сушильная машина

14 мая 2024, 13:45

Корейский бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI расширил свою линейку 2-х барабанных стирально-сушильных машин, добавив современные цветовые решения.



Новинка HYUNDAI WMD 9425 в темно-синем оттенке станет ярким визуальным акцентом в интерьере ванной или прачечной комнаты, или гармонично дополнит любой другой элемент техники такого же цвета.

Инновационная конструкция 2-х барабанных машин позволяет одновременно стирать черные и белые вещи, верхнюю и детскую одежду, деликатные ткани и грубые материалы. При этом высота их корпуса составляет всего 140 см, что на 20% меньше стандартной пары стиральной и сушильной машины, установленных друг на друга.



HYUNDAI WMD 9425 предлагает возможность загрузки до 15 кг белья на стирку, разделенных между двумя независимыми барабанами: 5 кг в верхнем и 10 кг в нижнем. Максимальная загрузка для сушки составляет 7 кг. Скорость отжима верхнего барабана HYUNDAI NOVA достигает 1000 оборотов в минуту, а нижнего – до 1400 оборотов. Регулируемая скорость отжима сохраняет качество любых видов ткани и эффективно удаляет лишнюю влагу из белья.



Для каждого из барабанов предусмотрен сенсорный дисплей, на котором отображаются индикаторы режимов, время стирки и выбранные дополнительные опции. На экране можно выбрать одну из 18 программ для разных типов тканей, включая режимы для стирки детской одежды и постельных принадлежностей, шерсти, одеял, полотенец и пуховиков. Режим Smart позволяет стирально-сушильной машине автоматически определить вес одежды и рассчитать необходимый расход воды и электроэнергии. Для стирки любых вещей предусмотрена функция автодозирования жидкого моющего средства. Дополнительно в стирально-сушильной машине предусмотрены функции отсрочки старта от 2 до 24 часов и гигиенической обработки белья ультрафиолетом, уничтожающим вирусы и бактерии.

Два инверторных BLDC мотора с прямым приводом обеспечивают длительный срок службы и уменьшают вероятность поломок на 70% по сравнению с обычными моторами. Они более эффективно справляются с высокими скоростями при отжиме, снижают уровень шума и вибрации, а также отличаются высокой энергоэффективностью.Гарантия на прибор 2 года.