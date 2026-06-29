Новая линейка энергоэффективных стиральных машин с обработкой паром от HYUNDAI

29 июня 2026, 18:15

Компания HYUNDAI представляет три новые модели стиральных машин с фронтальной загрузкой — WME6010, WME7210 и WME8210.

Новинки рассчитаны от 6 до 8 кг белья и созданы для тех, кто ценит функциональность, экономию электроэнергии и бережный уход за вещами.



«Мы стремимся к тому, чтобы быт переставал быть списком задач. Новая линейка HYUNDAI — это про порядок без усилий: когда вещи всегда свежие, ткани мягкие, а время, потраченное на стирку, становится незаметным. Техника работает на результат, который вы чувствуете, а не изучаете в инструкции», — отмечает ведущий бренд-менеджер HYUNDAI Ольга Пастушенко.

Благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению удобно выбирать и контролировать сразу все параметры стирки. Двигатель обеспечивает класс энергоэффективности A+++ и плавно регулирует обороты, продлевая срок службы техники с сохранением высокой производительности.Скорость отжима у WME7210 и WME8210 достигает 1200 об/мин, у WME6010 — 1000 об/мин, при этом обороты можно настроить вручную под тип ткани. Температурный режим — от 20 до 95 °C — подходит и для деликатного шёлка, и для плотного хлопка. Таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет запланировать стирку на удобное время, например, к возвращению с работы или на ночной тариф.Все три модели предлагают 16 программ на каждый день: от быстрой стирки и деликатного режима до специальных циклов для спортивной одежды, постельного белья и шерстяных вещей. Особого внимания заслуживает функция обработки паром — она обеззараживает и освежает вещи, смягчает ткани и заметно облегчает глажку.При внешнем сходстве каждая модель раскрывается по-своему: у WME8210 увеличенный до 49 литров барабан и класс отжима B — бельё выходит заметно суше, чем у младших моделей. WME7210 выделяется баком из нержавеющей стали — он долговечнее и устойчивее к жёсткой воде. А компактная WME6010 с барабаном на 39 литров станет идеальным выбором для небольших объёмов загрузки.