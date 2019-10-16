LG выводит на рынок Украины новую линейку стиральных машин с технологией AI DD

16 октября 2019, 10:45

LG Electronics (LG) объявляет старт продаж на украинском рынке новой линейки стиральных машин с фронтальной загрузкой, оснащенных технологией AI DD, которая предназначена для улучшения качества стирки.



За свою 61-летнюю историю LG стала мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичной бытовой электроники. Именно LG в 1969 году выпустила первую в Южной Корее стиральную машину – модель с загрузкой в 1,8 кг под брендом Gold Star и названием «Лебедь». В течение следующих 50 лет компания LG не прекращала совершенствовать свои продукты, создавая новые технологии, улучшая процесс стирки с каждой новой моделью.



В новых стиральных машинах внедрена система прямого привода нового поколения с интеллектуальной технологией Artificial Intelligence Direct Drive - AI DD. Благодаря этому усовершенствованному алгоритму новая линейка стиральных машин точнее настраивает режим стирки - автоматически определяет вес белья, а также точно оценивает мягкость и плотность ткани, сравнивая данные, полученные в процессе подготовки к стирке с базой данных из более 20 000 комбинаций тканей, которые были полученные во время тестирования. Это помогает уменьшить риск повреждения ткани до 18% и увеличивает время эксплуатации одежды, сохраняя ее в первоначальном виде.



«Стиральные машины с алгоритмом AI DD — это индивидуальный подход к стирке разных типов тканей, который дает превосходный результат и удобство для пользователя, - говорит Сон Дэ-Хен, президент LG Electronics Home Appliances & Air Solution Company. - Используя интеллектуальную систему для обеспечения бережного ухода за одеждой и повышения эффективности, новейшие стиральные машины LG облегчают жизнь потребителям и демонстрируют наше стремление быть лидерами в отрасли».



Новые стиральные машины LG оснащены усовершенствованной технологией TurboWash 360°, которая сокращает полный цикл стирки всего до 39 минут, что на 34% быстрее по сравнению с базовой технологией TurboWash. Благодаря 4 форсункам, которые распыляют струи воды и моющего средства в разных направлениях, стирка одежды становится более качественной, при этом не занимает больше времени.



Технология Steam+ (Steam Plus) дает возможность использовать пар во время стирки. По сравнению с предыдущей технологией, SpaSteam, теперь вы можете добавить эту функцию в 7 программ стирки. Также в новых стиральных машинах LG с технологией AI DD и функцией пара Steam+ вы можете воспользоваться программами «Гипоаллергенная стирка», которая нейтрализует до 99,9% аллергенов, или «Без складок», чтобы уменьшить помятость одежды до 30%.



Новая линейка стиральных машин с технологией AI DD 2019 с классом энергопотребления A+++ демонстрирует стремление LG постоянно развивать свои передовые технологии и предлагать удобные и энергоэффективные продукты.



Универсальное приложение SmartThinQ помогает дистанционно управлять стиральной машиной со смартфона, осуществлять быструю диагностику и загружать новые циклы стирки, даже находясь за пределами вашего дома.



Улучшенная система амортизаторов позволила увеличить объем барабана, не увеличивая размер стиральной машины. Так, при глубине корпуса в 47 см загрузка увеличилась до 8,5 кг, а при 56 см – до 10,5 кг. Это позволяет постирать больше белья за один раз.

Обновленный премиальный дизайн - закаленное стекло черного цвета, металлическое покрытие переключателя программ и увеличенный дисплей, довершают образ технологической новинки.До конца 2019 года на украинском рынке новая линейка с технологией AI DD будет представлена более чем 10 моделями. Благодаря широкому ассортименту моделей, новая линейка будет доступна во всех ценовых сегментах.