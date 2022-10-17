Как установить стиральную машину: поэтапная инструкция

17 октября 2022, 16:35

Сегодня сложно представить себе ситуацию, в которой окажется приемлемым обходиться в быту без стиральной машины автомат. Это по-настоящему незаменимый прибор, который освобождает нас от повседневных стирок, которые без машинки отнимают неимоверное количество времени и сил. Используя стиральную машину, мы можем продолжать заниматься своими делами, уделять время своим близким или тратить его на себя, стиральная машина проведёт стирку самостоятельно.

Источник - nadomu.kiev.ua - ремонт бытовой техники

Однако следует понимать, что стабильная работа стиральной машины возможна лишь при правильной её установке. Существует немало примеров из практики, когда стиральная машина постепенно выходит из строя или неправильно функционирует не потому что она изначально оказалась с браком или поломкой, а по причине неправильной установки.

Безусловно, наиболее грамотным решением окажется пригласить для монтажных работ специалиста из сервисного центра, но понимание процедуры установки стиральной машины будет полезным даже в таком случае.

Чаще всего стиральная машина устанавливается в ванной комнате. Однако, нередко случается так, что места в ванной недостаточно, тогда принимается решение об установке машинки на кухне. Существует ряд требований к тому месту, где будет установлена стиральная машина.

Для начала следует определить габариты корпуса стиральной машины. Они могут отличаться в зависимости от того, стиральная машина с каким типом загрузки выбрана для монтажа. Так, машинка с вертикальной загрузкой имеет большую глубину, но она существенно уже, чем с фронтальной загрузкой. Это обязательно следует принимать во внимание.

Пространства для расположения стиральной машины должно быть достаточно, вокруг корпуса должны оставаться свободные зазоры около 5 см, что необходимо для вибрации корпуса, например, при отжиме. Корпус машинки ни в коем случае не должен соприкасаться с мебелью или стеной.

Пол, в той комнате, где будет работать машинка, должен быть ровный. Лучше всего производить установку на бетонном полу или на плитке. В непосредственной близости к месту установки должны располагаться канализация, водопроводная труба и розетка.

Чаще всего установка производится новой стиральной машины, которую приобрели в магазине. Такая машинка доставляется в квартиру в упакованном виде. Следовательно, прежде чем приступать к процедуре установки, стиральную машину необходимо освободить от всего упаковочного материала.

Упаковка стиральной машины может быть картонной или мягкой, все эти материалы следует аккуратно удалить. Однако, на этом распаковка стиральной машины не заканчивается. В обязательном порядке необходимо удалить транспортировочные болты. Эти болты удерживают барабан машинки во время транспортировки, если запустить стиральную машину, предварительно не удалив транспортировочные болты, это может нанести вред конструкции машинки.

Помимо транспортировочных болтов может потребоваться убрать фиксирующие бруски, которые расположены между баком и корпусом. Обычно они изготовлены из пенопласта и также служат своеобразным фиксатором барабана для транспортировки. Чтобы удалить транспортировочные болты, необходимо воспользоваться ключом, он иногда поставляется в комплекте. Чтобы удалить фиксирующие бруски, необходимо немного наклонить корпус машинки вперёд.

После полного удаления упаковочного материала с корпуса стиральной машины, сам прибор необходимо осмотреть на целостность, проверить соответствие комплектации.

Прежде чем начинать подключение машинки к коммуникациям, следует правильно расположить её там, где она будет постоянно работать. Как уже было отмечено выше, корпус стиральной машины не должен соприкасаться со стенами или мебелью. Однако допускается установка машинки под столешницу, обычно это делается на кухне. Чтобы произвести установку под столешницу, предварительно необходимо демонтировать верхнюю крышку корпуса.

Корпус стиральной машины обязательно должен быть выровнен по уровню. Чтобы убедиться в этом, необходимо использовать уровень, можно самый простой пузырчатый. Чтобы добиться идеально ровного расположения, можно подкручивать передние ножки машинки, они помогут выровнять корпус.

Следует также учитывать нюанс, если вы производите монтаж стиральной машины с фронтальной загрузкой, перед машинкой должно быть достаточно пространства, чтобы дверца могла свободно открываться.

Чтобы исключить излишние вибрации корпуса стиральной машины в будущем, можно использовать специальные полиуретановые подставки. Это своеобразные прорезиненные подушечки, которые подкладываются под каждую ножку. Также можно использовать специальные коврики.

Как только машинка оказалась на месте своей постоянной эксплуатации, можно приступать к непосредственному подключению к коммуникациям. Проще всего начинать с подключения к канализации. Сливной шланг расположен сзади корпуса и зафиксирован на защёлках. Его необходимо аккуратно снять с фиксаторов и свободным концом подключить к канализационному выходу.

Важное требование к расположению сливного шланга – он не должен лежать на полу, находиться ниже уровня бака или, наоборот, не должен быть слишком высоко. Требования к расположению сливного шланга чётко описаны в инструкции к прибору.

В случае если сливной шланг будет расположен вне соответствия требования производителя, в зависимости от ошибки, стиральная машина может либо вовсе не сливать отработанную воду, либо, наоборот, постоянно сливать её в канализацию сразу после набора в бак, так и не приступив к стирке.

Помимо канализационного вывода, сливной шланг можно также подключить к сифону под мойкой, но для этого потребуется сифон со сливным выходом, также можно временно расположить шланг для слива в унитаз или ванную.

Легче всего подключить стиральную машину к водопроводу, если в непосредственной близости от неё удалось организовать отвод в водопроводе, оборудованный специальным вентилем, который необходим, чтобы в случае необходимости перекрыть подачу воды на стиральную машину.

Чтобы подключить стиральную машину к водопроводу, достаточно накрутить наливной шланг сначала к подготовленному отводу воды в трубе водопровода, затем другой край накрутить к входу воды на стиральной машине. Наливной шланг входит в комплект стиральной машины, как правило, его можно найти в барабане машинки.

Без подачи воды стиральная машина работать никак не сможет, поэтому временными мерами обойтись никак не удастся. Следовательно, если отвод в водопроводе не организован, это следует сделать как можно скорее, потому что иначе не удастся произвести успешное подключение.

Допускается подключение стиральной машины к водопроводу через специальный фильтр, так как некачественная вода с примесями может провоцировать чрезмерное образование накипи.

Очень важно заранее организовать точку подключения стиральной машины к электрической сети. Расположение розетки в непосредственной близости от места установки очень важно, ведь недопустимо подключать бытовой прибор такого класса к сети через удлинитель или сетевой фильтр.

В случае, если розетка находится поблизости, подключить стиральную машину к электрической сети достаточно просто, необходимо просто подключить вилку в розетку и машинка оказывается запитана. Безусловно, подключение к сети лучше производить с помощью УЗО, но данным вопросом лучше озадачить опытного электрика.

Если розетки поблизости нет, то наиболее грамотным решением станет организация новой точки подключения. В противном случае может возникнуть необходимость пересмотреть место установки машинки.

№7. Производим тестовый запуск

Все работы по подключению стиральной машины произведены, самое время убедиться в том, что всё сделано правильно, машинка должна уже сейчас работать стабильно. В этом нам поможет произведение пробного или, как его ещё называют, тестового запуска.

Не стоит торопиться и закладывать в барабан машинки бельё для стирки, на этапе тестового пуска оно нам не пригодиться. В качестве тестового запуска подойдёт практически любая программа стирки, достаточно её запустить, дождаться, когда в бак наберётся вода и стартует режим стирки. После этого программу можно прервать и дождаться, когда вода будет слита в канализацию.

Проведя тестовый запуск, мы проверим не только работу стиральной машины, но и надёжность подключения к коммуникациям. Стиральная машина должна свободно набирать воду в бак, слив также должен происходить беспрепятственно. Следует убедиться, что протечек в местах подключений не происходит.

Если тестовый запуск прошёл успешно, стиральная машина считается успешно установленной, ею можно смело пользоваться дальше.