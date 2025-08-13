ГлавнаяНовости
13 августа 2025, 10:15

Київ-Львів та Київ-Одеса – найпопулярніші напрямки Укрзалізниці

Попит на цих маршрутах сягає 5–8 пасажирів на одне місце. В компанії пояснюють дефіцит квитків тим, що парк вагонів скорочується швидше, ніж поповнюється.

За останній тиждень УЗ перевезла 637,8 тисяч пасажирів – майже як населення Кривого Рогу.


