Київ-Львів та Київ-Одеса – найпопулярніші напрямки Укрзалізниці

13 августа 2025, 10:15

Попит на цих маршрутах сягає 5–8 пасажирів на одне місце. В компанії пояснюють дефіцит квитків тим, що парк вагонів скорочується швидше, ніж поповнюється.



За останній тиждень УЗ перевезла 637,8 тисяч пасажирів – майже як населення Кривого Рогу.