Попит на цих маршрутах сягає 5–8 пасажирів на одне місце. В компанії пояснюють дефіцит квитків тим, що парк вагонів скорочується швидше, ніж поповнюється.
За останній тиждень УЗ перевезла 637,8 тисяч пасажирів – майже як населення Кривого Рогу.
13 августа 2025, 10:15
Київ-Львів та Київ-Одеса – найпопулярніші напрямки Укрзалізниці
