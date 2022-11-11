Осінній пікнік і обігрівачі UFO: як одне приємно поєднати з іншим?

11 ноября 2022, 9:15

Хоча в Україну на деякий час й повернулося тепло, проте календар не обманеш - вже зовсім скоро температура знизиться, і навіть приємна сонячна погода вже не буде такою теплою.

Як же бути, коли одне з ваших вподобань - саме пікнік на свіжому повітрі присадибної ділянки чи літньої кухні?

Гарним вибором зігрітися стануть наші ІЧ-обігрівачі, які дозволять це чудово зробити, навіть на свіжому повітрі, адже:

вони гріють направлено, тобто, перш за все, прогрівається саме та частина простору, де ви знаходитесь;

прогрівають речі, що вас оточують, а це додатковий комфорт;

захищені від проникнення вологи;

мають розумні термостати, що дозволяють налаштувати комфортну вам температуру та економити енергію;

мають захист від випадкового перекидання.

І що дуже важливо - наші обігрівачі не сушать повітря. Таким чином, ви отримаєте виключно задоволення від їх використання, не жертвуючи своїм комфортом.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua.



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