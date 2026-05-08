ОАЕ таємно транспортували нафту через Ормузьку протоку, - ЗМІ

8 мая 2026, 8:15

ОАЕ таємно вивозили нафту через заблоковану Ормузьку протоку, тимчасово відключаючи системи відстеження на танкерах для приховування маршрутів експорту.

За даними агентства, у квітні Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) експортувала не менше 6 млн барелів нафти. Для проходу через протоку чотирьох танкерах тимчасово відключали системи геолокації.Частину нафти перевантажували на інші судна для постачання до Південно-Східної Азії, частину відправляли до Оману та Південної Кореї.До війни на Близькому Сході ОАЕ експортували 3,1 млн. барелів на добу, зараз обсяги знизилися більш ніж на мільйон барелів. Більшість нафти сорту Murban тепер транспортують трубопроводом у Фуджейру, щоб уникнути проходу через Ормузьку протоку.Нагадаємо, США запускають «Проект Свободи» для розблокування суден в Ормузькій протоці.Також у США раніше заявили про успішне проходження суден через Ормузьку протоку.