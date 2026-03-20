Блокада Ормузької протоки найбільше в ЄС вдарила по Італії

20 марта 2026, 8:45

Італія стала країною Євросоюзу, яка найсильніше постраждала від порушення судноплавства через Ормузьку протоку, свідчить аналіз Віденського інституту аналітики ланцюгів поставок та Делфтського університету.

Щороку Італія імпортує з країн Перської затоки товари приблизно на 9,8 млрд доларів, зокрема скраплений газ із Катару (близько 4,4 млрд доларів) та пропан (приблизно 3,2 млрд доларів).Експерти зазначають, що економічні втрати залежатимуть від тривалості блокади: якщо вона триватиме понад чотири тижні, це може спричинити серйозні затримки у глобальних ланцюгах постачання.