Israel Hayom: США строят новую базу у границы с Газой

11 июня 2026, 13:45

США начали строительство новой военной базы у границы с сектором Газа, которая может стать важным центром координации международных усилий в регионе после завершения активной фазы конфликта.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Объект возводится в районе Реим, неподалеку от границы с анклавом. редполагается, что база будет использоваться для размещения военного и гражданского персонала, который может быть задействован в реализации различных проектов в секторе Газа.Сообщается, что американские структуры уже приступили к подготовительным работам и объявили тендеры на поставку мобильных сооружений, а также оборудования для командных и наблюдательных пунктов. На первоначальном этапе персонал планируется размещать во временных зданиях до завершения строительства постоянной инфраструктуры.Проект реализуется в тесной координации с Израилем. По информации источников, объект должен заменить существующий многонациональный штаб и стать площадкой для взаимодействия международных сил и гражданских структур, которые могут участвовать в будущих инициативах в секторе.