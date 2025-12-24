Ирак сообщил о полном прекращении поставок иранского газа

Министерство электроэнергетики Ирака объявило о полном прекращении поставок газа из Ирана.
По данным ведомства, перебои привели к выпадению из энергосистемы от 4.000 до 4.500 мегаватт электроэнергии из-за остановки части энергоблоков и снижения нагрузки на других станциях.
Как сообщил официальный представитель министерства Мусса, иранская сторона уведомила Багдад о прекращении поставок в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В ответ иракские власти в координации с Министерством нефти перешли на использование местного альтернативного топлива для обеспечения работы электростанций.