Ирак сообщил о полном прекращении поставок иранского газа

24 декабря 2025, 10:45

Министерство электроэнергетики Ирака объявило о полном прекращении поставок газа из Ирана.

По данным ведомства, перебои привели к выпадению из энергосистемы от 4.000 до 4.500 мегаватт электроэнергии из-за остановки части энергоблоков и снижения нагрузки на других станциях.

Как сообщил официальный представитель министерства Мусса, иранская сторона уведомила Багдад о прекращении поставок в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В ответ иракские власти в координации с Министерством нефти перешли на использование местного альтернативного топлива для обеспечения работы электростанций.