Які країни ЄС найбільше залежні від російського газу — The Economist

9 сентября 2024, 16:15

Наразі деякі країни ЄС, як і раніше, сильно залежать від російського газу і постраждають від раптового припинення поставок через Україну.

Російські поставки становили близько 47% імпорту газу в Угорщину 2023 року. Для Словаччини вони становили 89%. Австрія залежала ще більше: у січні 97% її імпорту газу припадало на Росію.Ця трійка країн підсіла на російський газ завдяки географії. У той час як Німеччина та Італія мають морські термінали для відвантаження СПГ, Угорщина, Словаччина та Австрія не мають виходу до моря і покладаються на трубопроводи, призначені для транспортування газу зі сходу на захід.