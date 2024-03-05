ЄС хоче повністю відмовитись від російського газу

5 марта 2024, 9:15

Ми маємо позбутися російського газу не пізніше 2027 року. Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити країнам, які не мають виходу до моря, альтернативних постачальників, і ми підтримуємо Україну, – сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.