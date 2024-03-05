5 марта 2024, 9:15

ЄС хоче повністю відмовитись від російського газу

Ми маємо позбутися російського газу не пізніше 2027 року. Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити країнам, які не мають виходу до моря, альтернативних постачальників, і ми підтримуємо Україну, – сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.


Оцените новость:
  • 0 оценок