30 мая 2022, 12:45

Джонсон запропонував Україні створити альтернативний альянс ЄС

Базис такого об'єднання - недовіра до Брюсселя та до відповіді Німеччини на агресію Росії.

Крім Великої Британії та України до нього можуть увійти Польща, Естонія, Латвія, Литва та Туреччина.
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