Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Понедельник, 30 мая
Главная
→
Новости
30 мая 2022, 12:45
Джонсон запропонував Україні створити альтернативний альянс ЄС
Базис такого об'єднання - недовіра до Брюсселя та до відповіді Німеччини на агресію Росії.
Крім Великої Британії та України до нього можуть увійти Польща, Естонія, Латвія, Литва та Туреччина.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
5 мая 2022 г.
Демократичні країни світу допомагають Україні протистояти атакам РФ
30 марта 2022 г.
Джонсон: "Соглашения недостаточно для снятия санкций"!
28 марта 2022 г.
Борис Джонсон: Путин хочет поступить с украинскими городами как с Грозным
28 января 2022 г.
OPPO оголошує старт продажів нового смартфона OPPO A16 в Україні
23 декабря 2021 г.
ПриватБанк запускає в Україні нову технологію безконтактної оплати за NFC-міткам
1 декабря 2021 г.
Що дивилися в Україні на YouTube в 2021 році
1 ноября 2021 г.
В Україні з’явився інноваційний технологічний майданчик, покритий мережею 5G
24 октября 2007 г.
Создан корпоративный технологический альянс
20 ноября 2006 г.
GM готов к альянсу с Ford
24 января 2006 г.
Пополнение в рядах альянса OpenHD
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Безопасность
|
Сегодня, 16:15
РФ на Херсонщину загнала танки, которым по 50 лет
Бизнес
|
Сегодня, 16:00
Гарантированные грузоперевозки в Киеве и области
Бизнес
|
Сегодня, 15:45
Победа над Путиным это возможность сохранить цивилизацию, — Сорос
Безопасность
|
Сегодня, 15:15
США направят в Украину мобильные ракетные установки большой дальности
Безопасность
|
Сегодня, 14:45
Путин готов к обмену пленными, — канцлер Австрии
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
Первый канал РФ подал в суд на Google
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
"Антипутинский саммит" в Литве: первые новости
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
Депутат госдумы РФ обозвал Шольца ублюдком
Безопасность
|
Сегодня, 13:15
Метро Харькова снова будет использоваться как бомбоубежище
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
23 мая, 0:59
MikroTik hEX PoE lite – PoE-маршрутизатор с возможностью подключения внешнего модема
Аналитика
|
22 мая, 10:18
Самое интересное за неделю. Выпуск 15 (2022) - Siemens и Google уходят из РФ, а Илон приостановил сделку по Twitter
Фотогалереи
|
22 мая, 8:26
Як виглядає всередині двоповерховий електропоїзд Skoda
Аналитика
|
14 мая, 23:52
Самое интересное за неделю. Выпуск 14 (2022) - хакеры пытаются атаковать Starlink, а Ajax открывает завод у Турции
Фотогалереи
|
12 мая, 8:11
Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch и смартфон Pixel 6A
Фотогалереи
|
12 мая, 8:08
Google анонсировала беспроводные наушники Pixel Buds Pro с активным шумодавом
Фотогалереи
|
10 мая, 8:35
В Китае небо кроваво-красного цвета
Аналитика
|
9 мая, 10:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 13 (2022) - США не верят в угрозу применения путиным ядерного оружия
Фотогалереи
|
9 мая, 8:18
Гаубицы M777 и бронетранспортеры Bushmaster уже в Украине
Популярные новости
Гаджеты
|
26 мая, 17:45
Зачем нужны 3 камеры в смартфоне
1.00
Безопасность
|
Сегодня, 16:15
РФ на Херсонщину загнала танки, которым по 50 лет
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 16:00
Гарантированные грузоперевозки в Киеве и области
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 15:45
Победа над Путиным это возможность сохранить цивилизацию, — Сорос
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 15:15
США направят в Украину мобильные ракетные установки большой дальности
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 14:45
Путин готов к обмену пленными, — канцлер Австрии
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
Первый канал РФ подал в суд на Google
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
"Антипутинский саммит" в Литве: первые новости
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
Депутат госдумы РФ обозвал Шольца ублюдком
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua