7 мая 2024, 10:15

Уряд запропонував виробникам дронів пільгові гранти

Підприємства, які виробляють дрони, зможуть отримувати від держави грант, що покриватиме 80% вартості їхнього проєкту. Такий пільговий режим діятиме на всіх підконтрольних Україні територіях.

За умовами програми, виробники дронів зможуть використати грантові кошти на придбання, доставку та монтаж обладнання. А власні кошти, у рамках вартості проєкту, на поповнення оборотного капіталу.

Також передбачено додатковий контроль за виконанням умов договору щодо створення робочих місць. Якщо вони не будуть виконані, підприємство має повернути державі частину гранту.
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