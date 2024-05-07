Уряд запропонував виробникам дронів пільгові гранти

7 мая 2024, 10:15

Підприємства, які виробляють дрони, зможуть отримувати від держави грант, що покриватиме 80% вартості їхнього проєкту. Такий пільговий режим діятиме на всіх підконтрольних Україні територіях.

За умовами програми, виробники дронів зможуть використати грантові кошти на придбання, доставку та монтаж обладнання. А власні кошти, у рамках вартості проєкту, на поповнення оборотного капіталу.Також передбачено додатковий контроль за виконанням умов договору щодо створення робочих місць. Якщо вони не будуть виконані, підприємство має повернути державі частину гранту.