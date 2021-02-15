Poly назначает Гранта Хоффмана на должность директора по цепочке поставок

15 февраля 2021, 9:45

Компания Poly объявила, что Грант Хоффман присоединился к Poly в качестве исполнительного вице-президента, директора по цепочке поставок, заменив Алехандро Бустаманте, который объявил о своем выходе на пенсию после 26 лет с Поли. Бустаманте будет работать в качестве советника главного исполнительного директора и президента Дэйва Шалла как минимум до августа 2021 года. Хоффман присоединится к Poly 28 января 2021 года.

Грант Хоффман присоединяется к Poly в качестве исполнительного вице-президента, директора по цепочке поставок"Грант обладает важнейшим опытом в то время, когда мы наблюдаем рекордный спрос на видеоустройства и гарнитуры профессионального уровня. Его продемонстрированный успех в цепочке поставок и управлении жизненным циклом для глобальных компаний бытовой электроники будет иметь важное значение, поскольку мы готовимся к стратегическому расширению продуктов в наступающий год ", - сказал Дэйв Шулл.До прихода в Poly Хоффман был вице-президентом и руководителем цепочки поставок в Lenovo Mobile, признанной Gartner топ-15 глобальной цепочки поставок, которую Lenovo приобрела у Google. Хоффман - признанный лидер по борьбе с COVID-19. До своей работы в Lenovo он был вице-президентом по операциям в Motorola и открыл первый завод по производству смартфонов в США. Хоффман входит в Совет консультантов Института бизнес-прогнозирования (IBF), а также является советником Центра управления операциями Университета Висконсина им. Эрдмана и Департамента управления операциями Университета Северного Иллинойса."Poly находится на решающем этапе своего роста и инноваций в своей продукции, учитывая рост инвестиций, которые компании вкладывают в технологии из-за тенденций работы из любых стран", - сказал Грант Хоффман. "Я с нетерпением жду возможности работать с командой руководителей для поддержки глобального расширения Poly".Хоффман имеет степень бакалавра управления бизнесом и степень магистра делового администрирования Университета Северного Иллинойса.