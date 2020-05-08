Poly Plantronics расширила линейку профессиональных гарнитур EncorePro

8 мая 2020, 10:15

Компания Poly (объединенная Plantronics и Polycom) представила гарнитуры EncorePro 300 и аудиопроцессоры серии MDA 500QD.

Эти профессиональные аудиорешения облегчают труд операторов контакт-центров, вынужденных решать все более сложные задачи в условиях растущих рабочих нагрузок.



Широкое внедрение чат-ботов и других систем самообслуживания в call-центрах приводит к усложнению задач, ложащихся на плечи операторов. Такой вывод сделала аналитическая компания Nemertes в исследовании Intelligent Customer Engagement 2019-20. По оценкам экспертов, абоненты прибегают к помощи автоматизированных систем, чтобы получать ответы на простые вопросы, а со сложными и нестандартными проблемами обращаются к операторам. В итоге свыше 55% случаев использования систем самообслуживания завершаются голосовым звонком сотруднику контакт-центра, отмечает Nemertes.



В условиях, когда нагрузки на операторов повышаются, а решаемые ими вопросы становятся сложнее, растут требования к техническому оснащению рабочих мест в контакт-центре. Потребность в качественных и доступных аудиорешениях призваны удовлетворить две новинки компании Poly: профессиональные гарнитуры Plantronics EncorePro 300 и аудиопроцессоры MDA 500QD.



В семействе EncorePro, включающем также устройства 500-й и 700-й серий, новинки серии EncorePro 300 позиционируются как устройства начального уровня. Эти гарнитуры унаследовали от старших моделей высокую надежность и отличное качество звука, но при этом отличаются более доступной ценой.



Семейство гарнитур Poly EncorePro 300 для контакт-центров - монофоническая модель EncorePro 310 (слева) и стерео-модели EncorePro 320 с разъемами USB и QuickDisconnect



Устройства серии EncorePro 300 доступны в монофонической (Poly EncorePro 310) и стереофонической (Poly EncorePro 320) версиях. Оба варианта предлагаются с интерфейсами подключения USB-A, USB-C или QuickDisconnect.



Все устройства 300-й серии снабжены мягкими сменными амбушюрами, подвижной штангой микрофона и удобным оголовьем, позволяющим комфортно носить гарнитуру на протяжении всей рабочей смены. USB-версии гарнитур EncorePro 300 имеют встроенные элементы управления вызовами, которые дают возможность быстро отрегулировать громкость или отключить микрофон. Кроме того, USB-модели поддерживают динамическое оповещение об отключенном микрофоне и расширенную акустическую защиту по стандарту G616 с функцией TWA.



Другие особенности:



4-мм направленный микрофон с шумоподавлением

Чувствительность микрофона + 10 ± 4 дБ

Частотные характеристики: 200 Гц - 6,8 кГц в режиме телекоммуникаций; 50 Гц - 8 кГц в режиме мультимедиа

Аудиопроцессоры серии MDA500QD облегчают перевод call-центра в "облако"



Одновременно с гарнитурами EncorePro 300 компания Poly представила аудиопроцессоры MDA 500QD. Эти устройства предназначены в первую очередь для компаний, переносящих свои контакт-центры на облачные платформы. Устройства серии MDA 500QD дают операторам контакт-центра возможность гибко переключать вызовы между стационарными телефонами и софтфонами на компьютерах под управлением Windows/MacOS. Аудиопроцессоры MDA 500QD отличаются расширенными возможностями по сбору данных, необходимых для анализа эффективности работы операторов. Poly подчеркивает, что новые устройства можно внедрить на любом этапе перехода контакт-центра в «облако».