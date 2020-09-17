Poly продала более 17 миллионов сертифицированных гарнитур для Microsoft Teams

17 сентября 2020, 12:15

Plantronics объявила о наличии самой широкой сертифицированной для Microsoft Teams линейки гарнитур, включающей более чем 20 моделей.

За последние три года компания Poly продала около 17 миллионов совместимых с Microsoft устройств. Их список включает гарнитуры Voyager 4200 Office Series и Voyager 5200 Office Series, спикерфоны Calisto 3200 и 5300, Blackwire 3300 Series, и недавно анонсированные гарнитуры Blackwire 8225. Туда также входят беспроводные гарнитуры DECT, такие как Savi 8200 Office и UC Series, гарнитуры Bluetooth премиум-класса линейки Voyager, подключающиеся к ПК и мобильным устройствам, и портативные USB-громкоговорители, такие как Calisto 5300.Количество пользователей Microsoft Teams выросло с 32 миллионов в начале марта 2020 года до 75 миллионов к апрелю 2020 года.