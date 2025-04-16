Госдеп США отменил 139 грантов на сумму $214 млн

16 апреля 2025, 14:15

Как заявил государственный секретарь Марко Рубио, правительство продолжает отменять гранты, выделенные на развитие ряда проектов по всему миру.

Добавив ,что "американские налогоплательщики не должны финансировать ложные программы, такие как "Развитие движения мигрантов под руководством домашних рабочих" в Ливане или "Долой троллей!" в Великобритании".

"Под моим руководством Государственный департамент США отменил еще 139 грантов на сумму $214 млн...Мы убираем беспорядок, который оставила предыдущая администрация, и восстанавливаем агентство, которое сосредоточено на том, чтобы поставить Америку на первое место", - написал Рубио в соцсети Х.В январе этого года Белый дом президента Трампа распорядился приостановить все федеральные гранты и займы. Администрация также запросила у федеральных агентств, оказывающих финансовую помощь, подробную информацию о более чем 2600 программах.14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Агентства США по глобальным медиа, которое финансирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Голос Америки (VOA) и телеканал "Настоящее время". Позже, суд в США приостановил меры по закрытию "Радио Свободы".