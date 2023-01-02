РФ готовит новое наступление на Украину — Столтенберг

2 января 2023, 9:15

Генеральный секретарь НАТО призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.



«Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие из них сейчас проходят обучение», — заявил генсек в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One.