2 января 2023, 9:15

РФ готовит новое наступление на Украину — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

«Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие из них сейчас проходят обучение», — заявил генсек в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One.


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