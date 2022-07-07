НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии

В Альянсе считают, что в этом нет нужды, ведь эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане", — заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
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