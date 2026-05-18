Bloomberg: Турция предложила построить военный энерготрубопровод для НАТО

18 мая 2026, 12:45

НАТО рассматривает предложение Турции о строительстве специального энергетического трубопровода стоимостью ок. $1,2 млрд, предназначенного для военных нужд на восточном фланге Европы.

Проект предполагает маршрут из Турции через Болгарию в Румынию и должен обеспечить союзников стабильными поставками топлива. Анкара утверждает, что такой вариант может обойтись примерно в 5 раз дешевле альтернативных маршрутов, например через Грецию, которые также считаются более уязвимыми из-за зависимости от морских перевозок.Турция рассчитывает получить поддержку союзников по инициативе, а решение по проекту может быть принято до или во время будущего саммита НАТО в Анкаре. Отмечается, что трубопровод будет предназначен исключительно для военного использования и не будет открыт для гражданского сектора. Детали его мощности и технических характеристик пока не раскрываются.