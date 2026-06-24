В Анкаре ввели 13-дневный запрет на акции и полеты дронов

24 июня 2026, 8:45

Власти Анкары усилили меры безопасности в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля.

Об этом сообщило управление губернатора провинции. С 28 июня по 10 июля в столице Турции запрещены любые массовые мероприятия, включая митинги, демонстрации, пресс-заявления, а также установка палаток, распространение листовок и использование плакатов. Отдельно вводится запрет на запуск дронов в воздушном пространстве региона, за исключением случаев специального разрешения.Силы безопасности также получат полномочия ограничивать доступ транспорта и граждан в зоны проведения саммита и маршруты передвижения делегаций. Меры объясняются необходимостью обеспечения порядка и безопасности участников мероприятия.