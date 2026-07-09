Украина и Германия будут вместе делать дроны BARS

9 июля 2026, 8:15

Соглашение подписали глава МИД Украины Сибига и министр обороны Германии Писториус на полях саммита НАТО в Анкаре.

Украинский министр отметил, что соглашение было заключено в результате совместных усилий Минобороны Украины и Германии в рамках инициативы Build with Ukraine. «На первом этапе проекта немецкая сторона будет финансировать производство БПЛА, а вся изготовленная техника будет поставлена ВСУ», - добавил он.В то же время Зеленский во время встречи с президентом Южной Кореи на полях саммита НАТО объявил о выделении Сеулом $100 млн на комплексный пакет поддержки Украины.