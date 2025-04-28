Германия призвала Украину отказаться от мирного плана Трампа

28 апреля 2025, 14:15

И.о. министра обороны Германии Писториус заявил, что Украине «не следует заходить так далеко, как предлагает президент США».

Хотя он добавил, что Киеву «возможно, придется расстаться с некоторыми территориями».«Украина могла бы получить год назад самостоятельно то, что было включено в это предложение (Трампа), это сродни капитуляции. Я не вижу никакой добавленной стоимости», - заявил Писториус.Ранее Reuters опубликовало предположительный мирный план США по Украине. Он включает официальное признание Крыма российским и признание фактического контроля РФ над захваченной ею территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, план предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с РФ.