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28 апреля 2025, 14:15

Германия призвала Украину отказаться от мирного плана Трампа

И.о. министра обороны Германии Писториус заявил, что Украине «не следует заходить так далеко, как предлагает президент США».

Хотя он добавил, что Киеву «возможно, придется расстаться с некоторыми территориями».

«Украина могла бы получить год назад самостоятельно то, что было включено в это предложение (Трампа), это сродни капитуляции. Я не вижу никакой добавленной стоимости», - заявил Писториус.

Ранее Reuters опубликовало предположительный мирный план США по Украине. Он включает официальное признание Крыма российским и признание фактического контроля РФ над захваченной ею территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, план предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с РФ.  
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