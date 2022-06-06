6 июня 2022, 16:15

Германия создаст самую большую армию в Европе среди стран НАТО – Шольц

НАТО ожидает, что флот Германии станет ведущим в Балтийском море. Германия планирует инвестировать в Бундесвер 100 млрд евро, а министр обороны подготовит надёжный план военных закупок.


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