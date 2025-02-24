Новый инцидент с подводным кабелем в Балтийском море

24 февраля 2025, 13:15

Как пишут финские и шведские СМИ, вблизи острова Готланд зафиксирован обрыв кабеля C-Lion 1. Он соединяет Финляндию и Германию.



В последние месяцы в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения кабелей, включая недавние случаи с линиями связи между Швецией, Литвой, Латвией и Германией. Подозрения в возможной диверсии падали на российский «теневой флот».