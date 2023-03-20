США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник RQ-4

20 марта 2023, 9:15

Данные сервиса Flightradar24 показывают, что Соединенные Штаты направили беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk в Черное море.

Указанный беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла вблизи итальянского города Катания и некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии. Сейчас он летит над Черным морем.Согласно Flightradar24, более 14 800 пользователей следят за маршрутом американского БПЛА RQ-4 Global Hawk. Он прибыл в акваторию Черного моря после того, как 14 марта было столкновение между российским истребителем Су-27 и прибывшим уничтожить американским БпЛА MQ-9 Reaper.