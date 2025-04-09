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9 апреля 2025, 12:15

В Чёрном море недалеко от Крыма заметили лисью акулу

Она встречается в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. А вот её появление в водах Чёрного моря — большая редкость.


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