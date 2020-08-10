Авиация и флот США провели совместные учения в Черном море

10 августа 2020, 11:45

ВМС и ВВС США 2 августа провели совместные учения в международных водах и воздушном пространстве Черного моря.

"…Более 90% мировой экономики и цифровых коммуникаций распространяются через океаны мира, защита морской сферы никогда не была более важной. Интеграция с ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и актуальную подготовку для укрепления решимости США в море в Черноморском регионе…", – сказал командующий 6-м флотом США Джин Блэк.В учениях были задействованы ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, истребители F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Учения подразделений американской армии включали тактическое маневрирование и связь.