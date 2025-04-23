Уровень воды в Каспийском море достиг исторического минимума

23 апреля 2025, 8:15

Уровень воды в Каспийском море опустился до рекордной отметки - минус 29,21 метра по Балтийской системе.

Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов Казахстана Бекнияз. Согласно данным, с 2006 г. уровень воды стабильно снижается, что привело к сокращению площади водной поверхности, особенно в северо-восточной части. Причины - снижение речного стока из-за климатических и антропогенных факторов, рост испарения, повышение температуры и сокращение осадков.При сохранении текущих тенденций уровень моря к 2030 г. может упасть до минус 30,2 метра. Казахстан предлагает создать рабочую группу с РФ и инициировать международное сотрудничество в рамках Тегеранской конвенции для предотвращения дальнейшего обмеления.Тегеранская конвенция по защите морской среды Каспийского моря была принята 12 августа 2006 г. пятью прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном, Россией и Казахстаном. Это первый обязательный международный договор, направленный на охрану экосистемы Каспия и предотвращение загрязнения морской среды.