Россия существенно нарастила корабельный трафик с Ираном

27 июля 2023, 11:15

С июля 2022 по июнь 2023 гг. Россия существенно увеличила корабельный трафик с Ираном в Каспийском море.

На спутниковых снимках зафиксировано увеличение количества судов в направлении Астрахани, а также в двух крупнейших иранских портах. При этом в портах Азербайджана и Туркменистана судоходство не увеличилось. Заметное увеличение трафика было зафиксировано в сентябре-октябре 2022 г. Как раз с октября 2022 г. РФ начала активно обстреливать украинские территории иранскими дронами.



Сообщается, что Иран предоставляет РФ не только дроны, но и другие боеприпасы, т.к «перевозка только дронов не могла так сильно повлиять на трафик».