Азербайджан может стать ведущей военно-морской силой на Каспии

4 августа 2026, 8:45

Рост стратегического значения Срединного коридора на фоне геополитической напряженности вокруг РФ и Ирана повышает значение безопасности Каспийского моря для устойчивости маршрута.

Помимо защиты воздушного пространства от ракетных и беспилотных угроз, особое значение приобретает обеспечение стабильности сухопутных и морских участков транспортного коридора. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи в статье для американского аналитического центра Caspian Policy Center.

По словам автора, без надежного морского сообщения между Азербайджаном и странами Центральной Азии Срединный коридор рискует утратить свою эффективность. Как отмечает Коффи, до недавнего времени РФ и Иран оставались двумя ведущими военно-морскими державами на Каспии. Однако в последние годы их возможности заметно сократились. В результате украинских ударов РФ понесла потери в составе Каспийской флотилии и портовой инфраструктуры, а Израиль нанес серьезный ущерб военно-морским объектам Ирана на Каспийском море.На этом фоне Азербайджан, по оценке автора, последовательно усиливает собственные позиции как один из ключевых гарантов безопасности Каспийского региона. В последние годы Баку реализует программу модернизации военно-морских сил, развивает национальное судостроение, укрепляет береговую охрану, расширяет возможности морского наблюдения и регулярно участвует в совместных учениях. Коффи также обращает внимание на укрепление стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном. В частности, он напоминает о заявлении вице-президента США Вэнса о предстоящей продаже Азербайджану патрульных кораблей, рассматривая этот шаг как часть нового этапа американо-азербайджанского сотрудничества в сфере региональной безопасности.По мнению автора статьи, при сохранении нынешних тенденций Азербайджан имеет все предпосылки стать ведущей военно-морской силой на Каспийском море. По его оценке, это позволит укрепить безопасность Среднего коридора и повысить устойчивость транспортного сообщения между Южным Кавказом и Центральной Азией. В то же время, как отмечает Коффи, на ситуацию в регионе влияет не только изменение военного баланса, но и долгосрочные природные процессы. По прогнозам специалистов, к концу столетия уровень Каспийского моря может опуститься на 9–18 метров, что приведет к сокращению его площади примерно на четверть.По словам автора, такие изменения способны серьезно повлиять на судоходство, энергетическую инфраструктуру и военно-морскую логистику. Особенно уязвимой может оказаться российская военно-морская база в Астрахани, расположенная в одной из самых мелководных частей Каспия. При дальнейшем снижении уровня воды России, вероятно, придется перенести основные силы флота в Каспийск и Махачкалу, что приблизит российские военно-морские объекты к южной части Каспийского моря.Автор статьи считает, что США и их партнеры должны активизировать сотрудничество с Азербайджаном и Казахстаном. По его мнению, речь может идти о поставках патрульных катеров, береговых оборонительных систем, радиолокационного оборудования, а также о расширении сотрудничества в сфере беспилотных технологий.В заключение Коффи отмечает, что значение Каспийского моря в ближайшие годы будет только возрастать. По его оценке, в условиях, когда Срединный коридор становится одной из важнейших альтернатив традиционным маршрутам между Европой и Азией, Азербайджан имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из ключевых гарантов безопасности и стабильности Каспийского моря, одновременно укрепляя свою роль как центрального транспортного и логистического узла Евразии.