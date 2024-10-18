В Тбилиси презентовали первый сухой порт

18 октября 2024, 11:15

Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Давиташвили принял участие в презентации проекта «Сухой порт Тбилиси» вместе с госминистром ОАЭ Ахмедом бен Али Аль-Сайегом, возглавляющим делегацию компании Abu Dhabi Ports Group, которая является владельцем 60% акций и основным партнером проекта. Грузинский министр отметил, что проект является важным сигналом того, что «Срединный коридор» имеет большой потенциал и правильно развивается.

«Сухой Порт Тбилиси» представляет собой современный интермодальный логистический центр - продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты. Он начнет функционировать в конце этого года и «соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана».