В Грузии запустили первый мультимодальный терминал Казахстана

10 июня 2025, 14:15

В порту Поти, Грузия, состоялось открытие первого казахстанского мультимодального терминала. В мероприятии участвовали представители Казахстана, Грузии и Азербайджана.

В терминале установлено современное оборудование, которое способно обрабатывать по 25 контейнеров в час.По словам замглавы комитета Министерства транспорта Казахстана Тлепова, запуск этого терминала является стратегическим шагом в наращивании грузопотока через Срединный коридор. «В прошлом году мы перевезли 4,5 млн тонн, рост составил более 60%. В ближайшие три года планируем довести объем до 10 млн тонн. Терминал в Поти позволит обрабатывать основную часть грузов из Китая в Европу», - отметил он.