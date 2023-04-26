26 апреля 2023, 9:45

США предостерегли Казахстан от поставок компонентов для российских дронов

В Казахстан прибыли помощник главы Минфина США Розенберг и эмиссары Минторговли с коллегами из ЕС и Британии.



Цель – предостеречь Казахстан от поставок санкционных товаров в РФ, особенно компьютерных чипов и элементов, которые необходимы для российских ракет и дронов (казахстанский новостной сайт Informburo.kz).



Розенберг также заявила, что для казахстанских компаний и банков растет риск вторичных санкций.

