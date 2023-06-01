1 июня 2023, 14:45

Казахстан продемонстрировал национальный дрон

Казахстанская национальная компания «Казахстан инжиниринг» успешно провела испытания БПЛА «Шагала-М». В ходе обновления улучшены скорость, высота и дальность полета дрона.


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