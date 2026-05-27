РФ показала новий БПЛА СКАТ 220

27 мая 2026, 10:45

Російський концерн Калашников представив новий безпілотник СКАТ 220 — компактний літаковий БПЛА, який фактично є розвитком платформи СКАТ 350М, але з акцентом на швидкість, мобільність та прихованість застосування.

Основна особливість СКАТ 220 — поєднання невеликих габаритів із доволі високою швидкістю для електричного дрона. Максимальні 160 км/год суттєво скорочують час реагування та ускладнюють перехоплення класичними засобами боротьби з БПЛА.При цьому автономність понад 2,5 години та дальність до 100 км дозволяють використовувати платформу як розвідувальний або ретрансляційний елемент глибоко в тактичному тилу.Фактично РФ продовжує тенденцію створення “малопомітних тактичних розвідників”, які мають працювати між сегментами FPV-дронів і великих оперативних БПЛА. Електродвигун знижує акустичну та теплову помітність, а компактність комплексу дозволяє швидко розгортати його без складної логістики.Водночас сам дрон навряд чи стане “проривною” платформою. Вантажопідйомність лише до 2 кг обмежує його ударний потенціал, а залежність від GPS/ГЛОНАСС та цифрового каналу зв’язку залишає вразливість до сучасного РЕБ.