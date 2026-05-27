Эксперт: Германия развернула невиданную по масштабам подготовку к войне

27 мая 2026, 8:15

Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было.

Об этом РИА Новости заявил эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

«Мы имеем дело с тотальной милитаризацией страны. Речь идет не просто о безумном наращивании вооружений в плане траты денег. Мы видим милитаризацию абсолютно всех сфер жизни общества: от системы здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологических программ. Мы вышли на совершенно новое качество подготовки к войне. Происходящее сейчас имеет такие масштабы, которых в истории ФРГ еще никогда не было», - добавил он.При этом, по словам Брауна, часть общества в Германии выступает против милитаризации. Согласно всем опросам, ок. 35% населения критически относятся к нынешнему курсу на вооружение.