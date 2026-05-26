У Польщі вже цього року можуть з’явитися перші безпілотні таксі

26 мая 2026, 16:15

Це стане можливим завдяки оновленню законодавства, яке дозволяє тестувати автономний транспорт на дорогах загального користування. Нові правила офіційно набудуть чинності 23 червня 2026 року.

Одним із першопрохідців на ринку планує стати компанія Eternis — великий партнер сервісів Uber та Bolt у Польщі. Вона збирається закупити перші безпілотні автомобілі та вивести їх на тестові маршрути вже найближчим часом. Наразі міжнародні експерти розглядають Польщу як один із найперспективніших європейських майданчиків для розвитку та масштабування автономного транспорту.