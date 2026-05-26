Китай запустил годовую космическую миссию на фоне гонки с США за высадку на Луну

26 мая 2026, 15:15

Китай запустил к орбитальной станции «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя астронавтами на борту.

Один из членов экипажа впервые в истории китайской космонавтики проведет на станции целый год — это рекордная по продолжительности пилотируемая миссия для Китая.

Об этом сообщает Reuters. Ракета Long March-2F стартовала с космодрома Цзюцюань 24 мая. Кто именно останется на станции на год, китайское космическое агентство решит позднее по ходу полета.Миссия проходит на фоне усиливающейся конкуренции Китая и США за возвращение человека на Луну. В апреле NASA успешно завершило миссию Artemis II — первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. 4 астронавта провели в полете ок. 10 дней и преодолели более 1,1 млн км.При этом в феврале NASA перенесло первую высадку астронавтов на Луну с 2027 на 2028 г. из-за технических проблем с ракетой Space Launch System. Китай рассчитывает провести собственную пилотируемую высадку к 2030 г. и создать совместно с Россией постоянную лунную базу к 2035 г.