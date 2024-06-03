Китай заявил, что его космический корабль приземлился на обратной стороне Луны

3 июня 2024, 11:15

Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" при поддержке спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" успешно приземлился в заранее выбранном районе приземления бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

Согласно заявлению Китайского национального космического агентства, "Чанъэ-6" осуществил первую в истории человечества передачу образцов с обратной стороны Луны.

Лунная миссия должна продлиться около двух дней. Образцы лунного грунта и пород лунной поверхности будут отбираться двумя методами: бурением с помощью буровых инструментов и отбором проб с поверхности с помощью роботизированных манипуляторов.



Как отмечает Reuters, посадка повысит статус космической державы Китая в глобальном стремлении к Луне, где страны, включая США, надеются использовать лунные минералы для поддержки долгосрочных миссий астронавтов и создания лунных баз в течение следующего десятилетия.