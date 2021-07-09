Китай доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны в 2024 году

9 июля 2021, 12:45

Стало известно, что Китай намерен продолжить активное исследование Луны в ближайшие годы.

В частности, планируется реализация миссии «Чанъэ-6», в рамках которой на Землю будут доставлены образцы грунта с обратной стороны Луны.



В прошлом году Китай реализовал миссию «Чанъэ-5», благодаря чему впервые за последние несколько десятилетий на нашу планету был доставлен лунный грунт. Следующий шаг в рамках данной программы будет более сложным, поскольку учёные намерены получить образцы грунта из бассейна Южный полюс — Эйткен, который представляет собой крупнейший лунный кратер, находящийся на обратной стороне спутника.

Уже сейчас ведётся подготовка к полёту зонд «Чанъэ-6», который должен будет собрать пробы и вернуться на Землю в 2024 году. Согласно имеющимся данным, космический зонд будет состоять из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и спускаемой капсулы. Что касается бассейна Южный полюс — Эйткен, то он представляет собой огромный ударный кратер диаметром около 2500 км, занимающий почти четверть обратной стороны Луны. Учёные считают, что изучение грунта из древнего кратера позволит получить важные сведения об истории Луны и Солнечной системы.



Китайский посадочный модуль «Чанъэ-4» вместе с луноходом Юйту-2 совершил посадку на обратной стороне спутника нашей планеты в 2019 году. В настоящее время луноход продолжает функционировать, передавая учёным данные по результатам проделанной работы в древнем кратере Фон Карман в южном полушарии обратной стороны Луны. Возможность изучить образцы грунта с обратной стороны Луны даст важную информацию об истории формирования спутника и многом другом. Точное место посадки аппарата «Чанъэ-6» ещё не было объявлено.



На борту «Чанъэ-6» также будет оборудование от партнёров Поднебесной из других стран. Франция предоставит прибор DORN для изучения газа радон и того, как он выделяется из лунного реголита. Национальный институт ядерной физики Италии (INFN) предоставит лазерный ретрорефлектор, инструмент для отражения света обратно к его источнику. С его помощью учёные смогут измерить время прохождения света до источника излучения и преобразовать эти данные в расстояние. Кроме того, в конструкции планируется разместить устройство российско-китайской разработки, предназначенное для поиска на поверхности Луны водяного льда. Устройство, созданное учёными из Швеции и предназначенное для обнаружения отрицательных ионов, станет ещё одни исследовательским инструментом «Чанъэ-6».

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