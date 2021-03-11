NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт грунт с Марса

11 марта 2021, 11:52

Хотя у марсохода Perseverance на борту имеется оборудование для анализа грунта Марса, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) запланировало миссию Mars Sample Return для того, чтобы доставить образцы марсианской почвы на Землю и проанализировать их в земных лабораторных условиях.