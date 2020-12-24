NASA показало, что ждёт марсоход "Настойчивость" при посадке на Красную планету

24 декабря 2020, 9:45

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала анимационное видео предстоящей посадки однотонного марсианского ровера «Настойчивость» (Perseverance), которая запланирована на 18 февраля будущего года.

Роботизированный аппарат должен высадиться в марсианском кратере Езеро и заняться поиском доказательств существования жизни на Красной планете в прошлом. Но перед этим ему придётся испытать «семь минут ужаса», как отмечают в американском космическом агентстве.

Перед посадкой космическому аппарату необходимо выполнить ряд очень сложных манёвров. Ту часть последних, которые в NASA нарекли «семью минутами ужаса», так называют неспроста. Если в этот момент что-то пойдёт не по плану, то на поверхности Красной планеты появится очень большая и дорогая дыра искусственного происхождения, окружённая обломками аппарата стоимостью несколько миллиардов долларов. Важнее то, что предотвратить нештатную ситуацию не получится, поскольку весь процесс посадки будет проходить в автоматическом режиме. На момент высадки Землю и Марс будут разделять 209 миллионов километров, поэтому проводить процесс в ручном режиме было бы бессмысленно, поскольку для преодоления такого расстояния радиосигналу потребуется около 700 секунд. Таким образом всё, что можно увидеть в анимационном видео ниже, будет проводиться исключительно силами бортовых компьютеров самого космического аппарата.



Подготовка к высадке начнётся на расстоянии около 100 км над поверхностью Марса, когда капсула снижения впервые прикоснётся к сильно разряженной атмосфере Красной планеты. К этому моменту скорость капсулы будет составлять 20 000 км/ч. Менее чем за 400 секунд посадочная система модуля снизит скорость движения до менее 1 метра в секунду.

Очень ответственная работа в этот момент будет возлагаться на тепловой экран капсулы, который будет защищать марсоход от перегрева в момент снижения и торможения. Температура за бортом в ходе этого процесса резко возрастёт до более 1000 градусов Цельсия, а затем также быстро снизится. После прохождения верхнего слоя атмосферы капсула с марсоходом, снизив скорость до 1200 км/ч, выпустит 22-метровый парашют. Дальнейшее снижение займёт чуть больше минуты, в ходе которой скорость капсулы продолжит падать.



На высоте около 2 км над поверхностью планеты при скорости около 360 км/ч спускаемая капсула сначала сбросит тепловой экран, а затем от неё отделится специальная конструкция «Небесный кран» (Skycrane) вместе с марсоходом. Она закреплена на ровере и оснащена набором из восьми реактивных посадочных двигателей, с помощью которых «Настойчивость» сможет зависнуть над поверхностью Марса, а затем мягко спустится на неё на специальных тросах.

Как только марсоход коснётся поверхности патенты его компьютер должен будет незамедлительно передать команду на «Небесный кран», чтобы тот освободил аппарат от тросов.



Если произойдёт задержка, ровер снова взлетит с посадочным модулем, перед которым стоит задача утилизировать себя на безопасном расстоянии от зоны высадки марсохода.