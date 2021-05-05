Perseverance сфотографировал марсианский валун в форме брахиозавра

5 мая 2021, 12:45

Марсоход Perseverance («Настойчивость»), успешно совершивший посадку на Красной планете 18 февраля нынешнего года, передал на Землю снимки очень необычных каменистых образований: запечатлённые валуны удивляют своей формой.

Так, на одной из фотографий показан камень, внешне напоминающий брахиозавра — крупного динозавра. Так, у валуна просматриваются сравнительно небольшая «голова», вытянутая «шея» и массивное «тело».



На другом снимке можно видеть валун, состоящий из двух частей приблизительно одинакового размера. Его окружают камни разной формы, образующие практически замкнутое кольцо.

Кроме того, ровер Perseverance сделал фотографии странного блестящего объекта. Снимки получены с использованием прибора SuperCam Remote Micro-Imager, установленного в верхней части мачты. Фотографии сделаны с разных ракурсов, но пока не ясно, что именно удалось обнаружить марсоходу.

Добавим, что ровер находится в области марсианского кратера Джезеро (Jezero). Без сомнений, в будущем аппарат передаст на Землю ещё немало прекрасных фотографий просторов Красной планеты и необычных объектов на её поверхности.

(c) 3dnews.