Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Вторник, 20 сентября
Главная
→
Новости
20 сентября 2022, 10:45
На Марсе нашли следы жизни
Марсоход Perseverance накопал из кратера Езеро органику и уже отправил её для изучения на Землю.
Находка доказывает, что на красной планете либо когда-то была жизнь, либо может однажды появиться.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
15 декабря 2021 г.
NASA перешло к активной фазе подготовки оборудования для доставки грунта с Марса
5 мая 2021 г.
Perseverance сфотографировал марсианский валун в форме брахиозавра
24 марта 2021 г.
Марсианский вертолёт Ingenuity готовится к полетам на "красной" планете
18 марта 2021 г.
Ровер Perseverance увидел на Марсе "пылевого дьявола"
11 марта 2021 г.
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт грунт с Марса
19 февраля 2021 г.
Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал фото
19 января 2021 г.
Марсоход НАСА "Персевирэнс" готовится к посадке на Марс
11 января 2021 г.
NASA продемонстрировала "мягкую" посадку Perseverance на Марс
24 декабря 2020 г.
NASA показало, что ждёт марсоход "Настойчивость" при посадке на Красную планету
7 ноября 2010 г.
Земные ДНК будут искать на Марсе
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Софт
|
Сегодня, 14:45
Український застосунок EcoHike запрацював у Польщі
Связь
|
Сегодня, 14:15
Укрпошта випустила конверт "Ласкаво просимо до пекла" з російським диктатором
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
vivo знижує ціни на дві актуальні моделі
Связь
|
Сегодня, 13:15
Клієнти магазинів Київстар можуть долучитися до підтримки ЗСУ
Связь
|
Сегодня, 12:45
Vodafone відновив роботу мобільної мережі у місті Вовчанськ та селі Волохів Яр
Интернет
|
Сегодня, 12:15
Почему бизнесу необходим сайт
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Украина ведет закрытые переговоры со США о передаче истребителей F-16
Железо
|
Сегодня, 11:15
Словения поставит Украине 28 танков М55S
Технологии
|
Сегодня, 10:45
На Марсе нашли следы жизни
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Сегодня, 15:36
EcoFlow RIVER Max – портативна зарядна станція для холодної зими і не тільки
Аналитика
|
Позавчера, 15:31
Знижки до опалювального сезону від EcoFlow та подробиці про Overvis ЕТ-485
Обзоры
|
10 сентября, 17:45
ColorWay Power Delivery (CW-CHS034PD-WT) – 45 Вт адаптер з Super Fast Charging PD і не тільки
Аналитика
|
10 сентября, 16:38
Анонс EcoFlow DELTA 2 і співробітництво з Secur.ua та всі подробиці про контролер Оvervis ЕМ-481
Фотогалереи
|
8 сентября, 9:09
Apple анонсировала Apple Watch Ultra и второе поколение AirPods Pro 2
Фотогалереи
|
6 сентября, 10:43
В Японії курсує потяг в синьо-жовтих кольорах
Фотогалереи
|
6 сентября, 10:39
Фоторепортаж роботи РСЗВ ЗСУ
Аналитика
|
5 сентября, 21:56
EcoFlow продовжив акцію на EcoFlow RIVER і професійний моніторинг холодильного/морозильного обладнання від Overvis
Аналитика
|
30 августа, 18:43
Самое интересное за неделю. Выпуск 29 (2022) - портативні станції EcoFlow доступні в Цитрус і акція від Новатек-Електро
Популярные новости
Бизнес
|
17 сентября, 21:09
Знижки до опалювального сезону від EcoFlow
5.00
Технологии
|
16 сентября, 14:45
Як підготуватися до можливих перебоїв електропостачання?
5.00
Технологии
|
16 сентября, 10:45
Уряд Литви реалізує 4 проекти щодо відновлення Київщини
5.00
Железо
|
Вчера, 10:15
Як під'єднати генератор, або інший потужний пристрій?
5.00
Гаджеты
|
16 сентября, 22:30
Відеоогляд очищувача повітря UFO ACC-101
5.00
Гаджеты
|
Вчера, 14:45
МакЦентр начал продажи обновленного ONYX BOOX Edison
1.00
Софт
|
Сегодня, 14:45
Український застосунок EcoHike запрацював у Польщі
0.00
Связь
|
Сегодня, 14:15
Укрпошта випустила конверт "Ласкаво просимо до пекла" з російським диктатором
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
vivo знижує ціни на дві актуальні моделі
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua