20 сентября 2022, 10:45

На Марсе нашли следы жизни

Марсоход Perseverance накопал из кратера Езеро органику и уже отправил её для изучения на Землю.

Находка доказывает, что на красной планете либо когда-то была жизнь, либо может однажды появиться.
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