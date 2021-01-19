Марсоход НАСА "Персевирэнс" готовится к посадке на Марс

19 января 2021, 9:15

На Марсе вскоре высадится новейший марсоход НАСА "Персевирэнс". Но не стоит забывать, что его предшественник "Кьюриосити" по-прежнему там и продолжает свою работу.

Недавно прошло три тысячи марсианских дней с тех пор, как "Кьюриосити" высадился на Красной планете. Марсианский день, или сол, длится 24 часа 39 минут. Трехтысячный сол на Марсе "Кьюриосити" отпразднует 12 января. Робот приземлился на планету еще 6 августа 2012 года. Научная команда НАСА сделала подборку снимков, демонстрирующих основные достижения марсохода за это время, и рассказала о его работе.Когда в июне 2018 года нам были доставлены эти изображения, вся команда вздохнула с облегчением, хотя на Марсе тогда наступил сезон пыльных бурь, и видимость была невысокой. Дело в том, что "Кьюриосити" смог возобновить бурение после долгого перерыва. "Дулут" стал первым камнем, который марсоходу удалось просверлить и взять пробу с 2016 года, когда произошел технический сбой. К июню 2018 инженеры разработали и протестировали новую технологию, которая позволила продолжить бурение - ключевую функцию марсохода, без которой его работа не могла продолжаться.