Марсоход Curiosity ровно 8 лет колесит по Красной планете

Сегодня у марсохода Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) своего рода знаменательная дата.
Восемь лет назад, 6 августа 2012 года он был доставлен на Марс.
Curiosity был отправлен на Красную планету в ноябре 2011 года и, совершив посадку в кратере Гейла шириной 154 км, приступил к выполнению миссии, рассчитанной как минимум на один марсианский год, что эквивалентно 687 земным дням.
Основная цель миссии Curiosity стоимостью $2,5 млрд, известной как Mars Science Laboratory, заключалась в оценке возможности существования когда-либо жизни на Марсе.
С момента прибытия на Красную планету марсоход проехал более 14 миль (23 км), производя по пути следования бурение её поверхности и получив благодаря этому 26 образцов горных пород и шесть образцов почвы.
Было обнаружено, что в кратере находилась потенциально обитаемая система озера и ручьёв в древнем прошлом, возможно, миллионы лет назад. Учёные смогли ближе познакомиться со структурой поверхности планеты. Это позволило сделать вывод о том, что древний Марс когда-то действительно был пригоден для жизни.
Миссию Curiosity возглавляет Лаборатория реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (Калифорния, США) и в ней участвуют почти 500 учёных из США и других стран мира. Вскоре к Curiosity присоединится еще один марсоход, Perseverance, отправленный на Марс 30 июля 2020 года.
(С) 3Dnews