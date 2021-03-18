Ровер Perseverance увидел на Марсе "пылевого дьявола"

18 марта 2021, 11:45

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что марсоход Perseverance запечатлел пылевой вихрь на Красной планете.

Так называемый пылевой дьявол (Dust Devil) попал в поле зрения одной из камер на борту ровера. Видно, как вихрь передвигается у марсианской поверхности в районе кратера Езеро.



Пылевой дьявол прошёл мимо марсохода, что видно в обнародованном ролике. К сожалению, в NASA не уточнили размер вихря и скорость его движения.

Нужно отметить, что впервые пылевой дьявол на Марсе был сфотографирован ещё в 1970-х годах в ходе программы «Викинг», реализованной NASA. Размеры таких вихрей могут быть достаточно большими, чтобы навредить автоматическим станциям. Но на этот раз всё обошлось, и Perseverance никак не пострадал.

Добавим, что Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете 18 февраля нынешнего года. Этот технически сложный аппарат несёт на борту семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. Кроме того, планетоход получил несколько камер и два микрофона для записи звука.

(С) 3dnews